Ирландия одобрила призыв к бойкоту израильского футбола в Европе

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на телеканал «Аль-Араби», Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) в субботу вечером большинством голосов проголосовала за резолюцию, которая обязывает совет директоров ассоциации потребовать от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) немедленно приостановить участие Израиля во всех своих соревнованиях.

Футбольная ассоциация Ирландии в заявлении объявила: «Это предложение было одобрено 74 голосами против 7, при двух воздержавшихся».

В тексте резолюции говорится, что Футбольная ассоциация Израиля нарушает два пункта регламента УЕФА: один — неспособность проводить эффективную политику по борьбе с расизмом, а другой — организация клубов на оккупированных территориях без согласия Палестинской футбольной ассоциации.