Президент Колумбии: Трамп и Рубио, вы лжецы

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин», Густаво Петро, президент Колумбии, в резком заявлении против Дональда Трампа (президента) и Марко Рубио (госсекретаря) США, назвал их лжецами и сказал: «Трамп и Рубио, вы и ваши друзья лжете, потому что те, кого вы убиваете, не являются наркоторговцами».

Петро добавил, что в современном мире демократия мертва, а дикари берут верх.

Эти заявления президента Колумбии последовали за участившимися атаками Вашингтона в Тихом океане и их утверждениями о нападениях на лодки с наркотиками.