Американские официальные лица несут резкое послание правительству Ливана о «Хезболле»

По сообщению информационного агентства ABNA, телеканал «Аль-Хадас» сообщил, что делегация Министерства финансов США должна встретиться сегодня (в воскресенье) в Бейруте с Джозефом Ауном, президентом Ливана.

Тем временем, англоязычный отдел телеканала «Аль-Хадас» также сообщил со ссылкой на свои источники, что два высокопоставленных чиновника Белого дома также отправятся сегодня в Бейрут.

Эти два американских чиновника несут резкое послание от Вашингтона правительству Ливана относительно «Хезболлы».

Министерство финансов США также объявило, что эта делегация отправится в Европу и регион для того, что было заявлено как изучение путей оказания давления на Иран.

С другой стороны, телеканал «Кан» сионистского режима сообщил, что «Израиль» предупредил американских чиновников, наблюдающих за выполнением соглашения о прекращении огня с Ливаном, что «Хезболла» за последние недели перебросила сотни ракет из Сирии в Ливан, восстановила свои поврежденные пусковые установки и привлекла тысячи новых сил; действие, которое, по утверждению Тель-Авива, является явным нарушением решения ливанского правительства о разоружении «Хезболлы».

Согласно этому отчету, «Израиль» передал через американцев послание ливанской армии, утверждая: Вы не предпринимаете достаточных действий против «Хезболлы», поэтому Израиль продолжит свои атаки в Ливане.