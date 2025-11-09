По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Маан», после операции «Потоп Аль-Аксы» сионисты, проживающие на оккупированных территориях, продолжают жить в страхе и ужасе, так что ивритоязычная газета Maariv сообщила, что жители города Эйлат на юге этого региона боятся присутствия иорданских рабочих среди них.

Согласно отчету, иорданские рабочие ежедневно утром въезжают в этот район для работы в Эйлате; операция «Потоп Аль-Аксы» привела к тому, что сионисты стали смотреть на этих рабочих как на «бомбы замедленного действия» и продолжают жить в страхе и ужасе. Один из этих сионистов в интервью Maariv признал, что иорданские рабочие их не любят.

Помимо сионистов, проживающих на оккупированных территориях, сионисты за пределами этого региона также сталкиваются с растущей глобальной ненавистью к себе в различных странах, о чем свидетельствует новость, опубликованная недавно о блокаде большого числа сионистов в одном из портов Греции.