«Гардиан» разоблачает: Позорная подземная тюрьма Израиля для пыток палестинцев

9 ноября 2025 - 09:54
Британская газета указала на существование печально известной подземной тюрьмы на оккупированных территориях для пыток палестинских заключенных.

По сообщению информационного агентства ABNA, британская газета «Гардиан» в эксклюзивном отчете сообщила, что сионистский режим держит десятки палестинцев, проживающих в секторе Газа, в подземной тюрьме под названием «Ракефет», связанной с тюрьмой «Аялон». Эти палестинские заключенные лишены солнечного света и связи с внешним миром.

В отчете говорится, что, по данным правозащитных организаций, эти палестинские заключенные находятся в условиях преднамеренных пыток. Например, среди них есть медсестра и продавец продуктов питания, которому всего 18 лет; гражданские лица, которым не предъявлено никаких обвинений. Их, как и в других местах содержания под стражей сионистского режима, избивают.

Далее в отчете подчеркивается, что упомянутая тюрьма была построена в восьмидесятых годах прошлого века для содержания членов сионистских преступных группировок. Эта печально известная тюрьма была закрыта, но была вновь открыта по приказу Итамара Бен-Гвира, министра национальной безопасности сионистского режима, после операции «Наводнение Аль-Аксы». Бен-Гвир неоднократно хвастался жестоким обращением с палестинскими заключенными. Эти заключенные подвергаются избиениям, нападениям собак и лишены лечения и достаточного питания.

