Сионистский аналитик: Полное разоружение «Хезболлы» и ХАМАСа невозможно

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Йедиот Ахронот», Майкл Мильштейн, глава Ассоциации палестинских исследований при Тель-Авивском университете, признал, что полное разоружение «Хезболлы» и ХАМАСа сталкивается с большими препятствиями в плане реализации.

Он добавил, что достижение этой цели требует широкой оккупации южного Ливана и, возможно, сектора Газа, а также длительного пребывания сионистских военных в этих двух регионах, что в конечном итоге будет иметь тяжелые политические, военные и экономические последствия для Тель-Авива.

Мильштейн заявил, что необходимо отказаться от военных и политических иллюзий для достижения нереалистичных целей, поскольку одностороннее определение этих целей может привести к длительным войнам, которые еще больше подорвут международный статус сионистского режима и приведут его в трясины, не имеющие конца. Не следует выдвигать лозунги, такие как «Уничтожение «Хезболлы»», поскольку после этого возникает вопрос: достижим ли этот лозунг и каковы его практические результаты?