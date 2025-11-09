  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Самая опасная угроза Израилю со слов Голана

9 ноября 2025 - 09:53
News ID: 1748251
Source: ABNA
Самая опасная угроза Израилю со слов Голана

Лидер одной из оппозиционных партий на оккупированных территориях указал среди сионистских протестующих на самую опасную угрозу сионистскому режиму.

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Россия аль-Йоум», Яир Голан, лидер так называемой партии «Демократы» в сионистском режиме, заявил во время вчерашних протестов на оккупированных территориях: «Мы вступаем в год выборов, и этот этап очень чувствителен. Кабинет Нетаньяху считается самым провальным кабинетом в истории Израиля».

Он добавил: «Кабинет Нетаньяху считается самой опасной сущностной угрозой для Израиля.»

Организаторы этих протестов также объявили, что продолжат проводить демонстрации на оккупированных территориях. Они также упомянули о заговорах кабинета Нетаньяху против судебной системы и препятствовании формированию комитета по установлению истины в отношении операции «Наводнение Аль-Аксы».

Your Comment

You are replying to: .
captcha