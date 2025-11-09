Самая опасная угроза Израилю со слов Голана

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Россия аль-Йоум», Яир Голан, лидер так называемой партии «Демократы» в сионистском режиме, заявил во время вчерашних протестов на оккупированных территориях: «Мы вступаем в год выборов, и этот этап очень чувствителен. Кабинет Нетаньяху считается самым провальным кабинетом в истории Израиля».

Он добавил: «Кабинет Нетаньяху считается самой опасной сущностной угрозой для Израиля.»

Организаторы этих протестов также объявили, что продолжат проводить демонстрации на оккупированных территориях. Они также упомянули о заговорах кабинета Нетаньяху против судебной системы и препятствовании формированию комитета по установлению истины в отношении операции «Наводнение Аль-Аксы».