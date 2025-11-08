Иран и Россия обсудят в Махачкале создание совместного морского консорциума

– Официальные представители Исламской Республики Иран и Российской Федерации проведут 6-7 ноября 2025 г. в Махачкале переговоры о создании совместного морского консорциума. Об этом сообщил в интервью ИРНА гендиректор Организации портов и судоходства Ирана Саид Расули.

На заседании совместной ирано-российской экономической комиссии, которое прошло в Москве 25 апреля 2025 года, стороны договорились провести встречу в Махачкале для формирования совместного консорциума портов и судоходных компаний, — заявил Расули. Он добавил, что с целью создания этого консорциума в Россию выехала высокопоставленная делегация из морского и портового сектора Ирана.

Гендиректор Организации портов и судоходства указал, что встреча пройдет сегодня и завтра в Махачкале, в Дагестане, и выразил надежду, что в ходе переговоров стороны приблизятся к началу практической реализации проекта по формированию консорциума.

По его словам, этот консорциум будет включать в себя различные направления и начнет работу с подходом, направленным на объединение усилий негосударственных секторов двух стран как в сфере грузоперевозок, так и в области пассажирских перевозок и туризма.