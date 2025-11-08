  1. Home
Сейм Польши отклонил проект президента с изменениями в закон о помощи украинцам

8 ноября 2025 - 20:45
Проект Навроцкого предполагал наказание за пропаганду бандеровщины

Сейм Польши не поддержал законопроект президента республики Кароля Навроцкого с изменениями в закон «О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом в стране», в том числе речь шла о наказании за пропаганду бандеровщины. Об этом написало издание RMF24.

В публикации отметили, что против нововведения проголосовали 244 депутата, за - 198, трое парламентариев воздержались.

Издание уточнило, что поправки главы государства также предусматривали ужесточение наказаний за незаконное пересечение польской границы и увеличение диапазона наказаний за организацию незаконного пересечения границы республики.

Как писал сайт KP.RU, ранее Навроцкий выступил за принятие закона, который уравняет статус символики бандеровцев и фашистов. В августе президент Польши отклонил закон, предусматривающий соцвыплаты и медобслуживание для неработающих украинцев. Он указал, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном положении по отношению к гражданам Польши.

