США исключили имя Джулани из санкционного списка

По сообщению информационного агентства Abna, Томми Пиготт, заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США, объявил: «6 ноября Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию, разработанную по инициативе Соединенных Штатов, об исключении имени Ахмада аш-Шараа и Анаса Хасана Хаттаба, министра внутренних дел Сирии, из санкционного списка».

Он добавил: «Сегодня Государственный секретарь Соединенных Штатов принял решение исключить Ахмада аш-Шараа, который был включен в список «Специально обозначенных глобальных террористов» (SDGT) в соответствии с Указом президента 13224 под именем Мухаммад Джулани, из этого списка. Кроме того, Министерство финансов США исключает Анаса Хасана Хаттаба из списка SDGT в соответствии с тем же Указом (с последующими поправками)».