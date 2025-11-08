Трамп: Война в Украине закончится

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Джазиру», Дональд Трамп, президент США, на пресс-конференции с Виктором Орбаном, премьер-министром Венгрии, заявил: «Мы с Орбаном согласны, что война в Украине закончится».

Он добавил: «Мы с Орбаном обсудим ситуацию в Украине и вопрос энергоснабжения. Мы рассматриваем возможность освобождения Венгрии от нефтяных санкций против России».

Президент США, заявив, что он обсудит с Орбаном возможность встречи с Путиным, отметил: «Продолжение конфликта в Украине является причиной того, что саммит с Путиным до сих пор не состоялся».

В другой части своих заявлений Трамп сказал: «Войну в Украине я унаследовал от предыдущего президента США, Джо Байдена, но я полон решимости положить ей конец, как я положил конец восьми предыдущим конфликтам».

Говоря о перспективах достижения соглашения в Украине, президент США заявил: «Иногда сторонам следует разрешить воевать, но конфликт закончится в не столь отдаленном будущем».

В ответ на вопрос журналиста о возможности встречи с президентом Путиным в Будапеште он сказал: «Всегда есть хорошая возможность для встречи».

Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о том, следует ли «разрешить» Венгрии покупать российскую нефть.

Президент США о своем требовании к Венгрии прекратить покупать российскую нефть: «Мы рассматриваем этот вопрос, потому что им сложно получать нефть из других стран».

Премьер-министр Венгрии также заявил на пресс-конференции: «Мы здесь, чтобы начать новую главу в отношениях с Соединенными Штатами после ущерба, нанесенного уровню отношений между двумя странами предыдущей администрацией».

Он добавил: «Среди вопросов, которые будут обсуждаться на моей сегодняшней встрече с Трампом, — вопросы российской нефти и газа».

Орбан сказал: «Если Венгрия прекратит получать нефть и газ из России, последствия этого для венгерского народа и экономики страны должны быть ясными».

Премьер-министр Венгрии далее заявил: «Я обсужу с Трампом роль, которую Венгрия может сыграть в мирных переговорах по Украине».

Орбан сказал: «За исключением Венгрии, все европейские страны хотят продолжения войны в Украине. США и Венгрия — единственные две западные страны, которые призывают к миру в Украине. Все, кроме США и Венгрии, предпочитают, чтобы война продолжалась, и многие считают, что Украина способна победить, но это непонимание».

Он добавил: «Многие европейские страны были против начала войны в Украине, но предыдущая администрация США оказала на них давление, чтобы они поддержали войну».

Премьер-министр Венгрии сказал: «Я понимаю нынешнюю решимость Трампа сделать все возможное, чтобы остановить конфликт в Украине».

Орбан заявил: «Я приехал в США, чтобы максимально помочь усилиям Трампа по установлению мира».