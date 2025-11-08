  1. Home
Выдача ордера на арест Нетаньяху в Турции

8 ноября 2025 - 08:56
Source: ABNA
Турецкие СМИ сообщили о выдаче ордера на арест премьер-министра сионистского режима в этой стране.

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на агентство Anadolu, Генеральный прокурор Стамбула выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху, премьер-министра сионистского режима.

Согласно этому сообщению, Генеральный прокурор Стамбула выдал ордера на арест 37 подозреваемых, включая военного преступника Биньямина Нетаньяху, по обвинению в геноциде.

Выдача ордера на арест Нетаньяху в Турции произошла после того, как Международный уголовный суд в прошлом году также выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны сионистского режима.

Использование голода в качестве оружия, убийства, преследования и другие негуманные действия являются одними из преступлений, совершенных Нетаньяху и другими лидерами сионистского режима в Газе и Палестине.

