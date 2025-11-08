«Хезболла» Ирака: Наше оружие законно и останется в наших руках

По сообщению информационного агентства Abna, Джафар аль-Хусейни, пресс-секретарь «Катаиб Хезболла» Ирака, в ответ на вмешательство США с целью разоружения сил сопротивления в этой стране, подчеркнул: «Наше оружие законно и организовано».

Он добавил: «Наше оружие останется в наших руках».

«Катаиб Хезболла» Ирака ранее также подчеркивала, что оружие сопротивления является гарантом безопасности Ирака и фактором защиты этой страны от врагов.

Следует отметить, что в свете роли, которую играют иракские силы сопротивления против террористических элементов, связанных с США, правительство этой страны стремится оказать давление на Багдад, чтобы разоружить эти силы.