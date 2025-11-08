ХАМАС приветствует выдачу Турцией ордеров на арест 37 сионистских чиновников

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Палестинский информационный центр, Исламское движение сопротивления ХАМАС опубликовало заявление, в котором приветствовало выдачу Главной прокуратурой Стамбула ордеров на арест 37 сионистских чиновников, в том числе военного преступника Биньямина Нетаньяху, премьер-министра сионистского режима, а также Йоава Галанта и Исраэля Каца, двух бывших и нынешних министров войны этого террористического режима.

В заявлении, как сообщает Палестинский информационный центр, ХАМАС добавил: «Этот ценный шаг подтверждает подлинную позицию турецкого народа и руководства, которые выступают за справедливость, человечность и братство с угнетенным палестинским народом; народом, который столкнулся и продолжает сталкиваться с самой жестокой войной геноцида в современной истории со стороны военных преступников и фашистских оккупационных лидеров».

Движение продолжило: «Мы призываем все страны мира и судебные органы выдать юридические уведомления для преследования и судебного разбирательства в отношении лидеров оккупационного и террористического сионистского режима, где бы они ни находились, привлечь их к суду и наказать за преступления против человечности».

Стоит отметить, что прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 37 сионистов по обвинению в «геноциде»; среди имен обвиняемых значится и имя Биньямина Нетаньяху, премьер-министра оккупационного сионистского режима.