Арагчи: Израильский режим является основным источником нестабильности в нашем регионе

8 ноября 2025 - 08:55
Арагчи: Израильский режим является основным источником нестабильности в нашем регионе

Министр иностранных дел отреагировал на недавние заявления Нетаньяху, который сказал: «Если бы не было Израиля, Ближнего Востока бы не существовало», и заявил: Израильский режим является основным источником нестабильности в нашем регионе.

По сообщению информационного агентства Abna, Сейед Аббас Арагчи, министр иностранных дел нашей страны, отреагировал на недавние заявления премьер-министра сионистского режима, который сказал: «Если бы не было Израиля, Ближнего Востока бы не существовало», и иронично написал:

«Этот так называемый «якорь безопасности на Ближнем Востоке»:

  • Находится под преследованием по обвинению в геноциде и военных преступлениях;

  • Навязал систему апартеида 7,5 миллионам палестинцев;

  • В прошлом году осуществил бомбардировки 7 стран;

  • И оккупировал территории Палестины, Ливана и Сирии.

Израильский режим является основным источником нестабильности в нашем регионе.»

