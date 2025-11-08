Арагчи: Израильский режим является основным источником нестабильности в нашем регионе

По сообщению информационного агентства Abna, Сейед Аббас Арагчи, министр иностранных дел нашей страны, отреагировал на недавние заявления премьер-министра сионистского режима, который сказал: «Если бы не было Израиля, Ближнего Востока бы не существовало», и иронично написал:
«Этот так называемый «якорь безопасности на Ближнем Востоке»:
-
Находится под преследованием по обвинению в геноциде и военных преступлениях;
-
Навязал систему апартеида 7,5 миллионам палестинцев;
-
В прошлом году осуществил бомбардировки 7 стран;
-
И оккупировал территории Палестины, Ливана и Сирии.
Израильский режим является основным источником нестабильности в нашем регионе.»
