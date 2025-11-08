Сардар Наеени: 12-дневная «Священная оборона» полностью нарушила расчеты врага

По сообщению информационного агентства Abna, трехдневный курс повышения квалификации для менеджеров и ответственных лиц по связям с общественностью и пропаганде районов сопротивления Басидж Корпуса стражей исламской революции Ансар аль-Реза (мир ему) провинции Южный Хорасан прошел в священном Мешхеде с участием Сардара Наеени, пресс-секретаря и заместителя по связям с общественностью КСИР, и Сардара Мохебби, заместителя по культурной пропаганде КСИР.

Сардар Наеени, заместитель по связям с общественностью КСИР, на этом курсе, почтив память мучеников национального могущества, сказал: Генерал-майор мученик Салами обладал высокими знаниями и ораторским искусством и в своих речах излагал очень богатые, содержательные, точные и глубокие полезные и эффективные материалы.

Заявив, что одним из показателей поражения является то, что агрессор просит о прекращении огня, он сказал: Мы, безусловно, одержали победу в навязанной 12-дневной войне.

Заместитель по связям с общественностью КСИР сказал: Навязанная война и 12-дневная агрессия израильского режима против Ирана были осуждены 120 странами мира, их правительствами и государственными органами.

Сардар Наеени упомянул о поддержке иранского народа во время навязанной 12-дневной войны и пояснил: Экономическая и социальная устойчивость, поддержка народа правительством и системой, национальное единство и сплоченность, сотрудничество правительства и мощь вооруженных сил сыграли очень эффективную роль в нашей победе в навязанной 12-дневной войне.

Пресс-секретарь КСИР, говоря о цели, которую сионистский режим поставил перед зданием Телерадиовещания Исламской Республики во время 12-дневной войны, сказал: Психологическая устойчивость очень важна в войне; Несмотря на то, что здание Телерадиовещания было атаковано, а различные информационные сектора и инфраструктура организации пострадали, правильное изложение событий и информирование не прекратилось и продолжилось с силой.

Сардар Наеени заявил: Божественная помощь, эффективная роль Верховного лидера в командовании войной и национальном единстве, правильное изложение событий войны, единство различных слоев населения («Священное единство») и сила вооруженных сил были факторами нашего успеха и победы в навязанной 12-дневной войне.