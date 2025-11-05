Председатель парламента Ирана: лозунг «Смерть Америке» означает отказ от логики господства и высокомерия

Председатель Меджлиса Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф заявил, что 13 абана — это не просто историческая дата, а проявление живой истины и национального самосознания. По его словам, лозунг «Смерть Америке» отражает не враждебность к народам, а решимость противостоять политике давления и диктата.

«Мы говорим не о слепой ненависти, а о рациональном сопротивлении мировому высокомерию, — подчеркнул Галибаф. — “Смерть Америке” означает смерть логике господства и унижения, а не смерть людям».

Он отметил, что основой внешней политики Ирана остаются национальные интересы и принцип независимости. «Страна, утратившая независимость, теряет всё — национальное достоинство, авторитет и силу. Независимость — краеугольный камень нашего национального существования», — заявил глава парламента.

По словам Галибафа, современные мировые силы продолжают стремиться к господству и вымогательству. «Мы видим, как президент США ведёт себя в отношении других государств. Давление и шантаж стали сутью его политики. Они хотят обменять нашу независимость на пустые обещания благополучия и развития», — сказал он.

Спикер Меджлиса добавил, что иранский народ никогда не поступится своей независимостью и всегда будет стоять на страже национальных ценностей. «Сегодня — день джихада в сфере производства и разъяснения, день ответственности руководителей, которые должны построить сильный и независимый Иран на основе веры и разума», — отметил Галибаф.

В заключение он подчеркнул, что Тегеран выступает не за конфронтацию, а за создание альтернативной цивилизации. «Мы говорим о мире, в котором ни одна нация не подвергается санкциям за стремление к независимости, и ни один человек не подвергается угрозам за свою веру. Мы будем стоять до конца», — заявил председатель парламента.