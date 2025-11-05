Пезешкиян: США и Европа должны доказать свою искренность, чтобы завоевать доверие Ирана

Пезешкиян подчеркнул, что, хотя Иран всегда приветствовал диалог и взаимодействие, сейчас именно противоположная сторона должна сделать первый шаг: «Иран всегда приветствовал диалог и взаимодействие, но сегодня именно противоположная сторона должна, в качестве меры укрепления доверия, уважать права Исламской Республики Иран и не стремиться навязывать свои чрезмерные требования».

Иранский президент четко обозначил, кто должен доказывать свою добросовестность: «Не Иран должен доказывать свою искренность и создавать доверие, а США и Европа, которые должны завоевать доверие Исламской Республики Иран, доказав свою искренность».

Этот разговор состоялся на фоне продолжающейся напряженности вокруг ядерной программы Ирана (СВПД), из которой США вышли в одностороннем порядке, и европейские стороны до сих пор не смогли полностью выполнить свои обязательства. Пезешкиян, вступая в должность, неоднократно заявлял о готовности Тегерана к переговорам, но только на равных условиях и без угроз.