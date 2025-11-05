Большой удар для Трампа: мэром Нью-Йорка стал молодой иммигрант-мусульманин Зохран Мамдани

Мэром Нью-Йорка впервые выбрали иммигранта-мусульманина и столь молодого человека - демократу Зохрану Мамдани всего 34 года. Его победа стала большим ударом для Дональда Трампа, ведь программа Мамдани резко противоречит политике президента США.

Мамдани победил на выборах с результатом 50,4%. Вторым стал экс-губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (он демократ, но Трамп, как ни странно, поддерживал именно его). Кандидат-республиканец Кертис Слива пришел к финишу с крохами - 7,1%.

Теперь интересно будет посмотреть, как популист Мамадани станет выполнять свои предвыборные обещания и во что выльется противостояние Трампу главы крупнейшего американского города. Кстати, на обложке New York Post нового мэра сегодня нарисовали с серпом и молотом в руках и в красной одежде - отсыл к его «коммунистическим» взглядам.