Нападки на имя и религию Мамдани / Шахана Ханиф: Исламофобия больше не является решением

Политические аналитики считают, что возможная победа Захрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка 4 ноября станет политическим землетрясением на внутриамериканской сцене и в отношениях между Вашингтоном и Тель-Авивом, поскольку израильское лобби (AIPAC), которое годами оказывало влияние на кандидатов посредством значительных инвестиций, теперь столкнется с критически настроенным мэром в городе со значительным еврейским населением, что может усилить наглость других политиков в критике Израиля.

Победа Мамдани, кандидата от социал-демократов, может сыграть решающую роль на президентских выборах в США 2028 года и проложить путь к появлению кандидата со схожими принципами. По данным издания Pars Today, экс-президент США Барак Обама в телефонном разговоре дал совет кандидату на пост мэра от Демократической партии Захрану Мамдани. Обама высоко оценил его кампанию и заявил, что мог бы стать его советником в будущем. С другой стороны, президент США Дональд Трамп в телевизионном интервью в понедельник вновь обрушился с критикой на Захрана Мамдани, кандидата от Демократической партии на пост мэра Нью-Йорка, назвав его «коммунистом».

Обвинения в антисемитизме в адрес Мамдани

Бывший мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, как и бывший губернатор Эндрю Куомо, назвал Мамдани «опасным». Куомо обвинил его в «разжигании антисемитизма» своей резкой критикой Израиля.

Нападки на имя и религию Мамдани

С другой стороны, несколько спикеров Национальной консервативной конференции выступили с нападками на имя и религию Мамдани. Бывший советник Трампа Стив Бэннон назвал Мамдани «марксистом и джихадистом».

Исламофобия больше не работает

Политическая союзница Мамдани Шахана Ханиф заявила телеканалу ABC News, что исламофобия используется как инструмент для запугивания людей, «но это больше не работает».

Мамдани представляет рабочие семьи

В связи с этим сенатор от Вермонта Берни Сандерс, известный оппонент Трампа, заявил, что мэр Мамдани будет представлять не «класс миллиардеров», а рабочий класс. В 2025 году, когда у власти будет как никогда много экономической и политической власти, смогут ли простые люди, представители рабочего класса, объединиться и победить этих олигархов? «Мы, безусловно, сможем», - добавил Сандерс.