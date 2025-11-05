Politico сообщает: Смерть американской мечты; треть населения считает, что Соединённым Штатам нужна революция

Результаты опроса, опубликованного американским изданием Politico, показывают, что всё больше граждан США считают, что золотой век этой страны закончился, а «американский бренд» приходит в упадок изнутри. По данным Pars Today, две трети американцев считают, что правительство этой страны часто и намеренно лжёт народу. Это недоверие наблюдается в обеих политических партиях; 64% избирателей президента США Дональда Трампа и 70% сторонников Камалы Харрис, бывшего вице-президента при Джо Байдене, согласны с этим мнением.

Опрос был опубликован в первую годовщину победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года, и издание Politico назвало его результаты свидетельством сильной волны пессимизма среди избирателей, особенно среди демократов.

Демократы настроены более пессимистично, чем республиканцы

«Американцы по-разному оценивают положение дел в стране в зависимости от того, кто находится у власти и к какой партии они принадлежат, — говорит Дженнифер Маккой, профессор политологии в Университете штата Джорджия. — Это мнение может измениться со сменой политической власти, но в настоящее время демократы настроены более негативно». Согласно опросу, вера в «американскую мечту» также ослабла. Другими словами, в Америке угасает идея о том, что любой человек может улучшить свою жизнь благодаря упорному труду и дисциплине. В целом, 46% американцев считают, что эта мечта больше не существует. Маккой рассматривает эту тенденцию как отражение пессимизма относительно текущего состояния экономики США.

Рост пессимизма в американском обществе

Politico пишет, что пессимизм в американском обществе сформировался на фоне усиления общественного восприятия политической поляризации. 59% взрослых американцев считают, что политический раскол значительно или несколько усилился по сравнению с тем, что было пять лет назад. Это мнение ещё более выражено среди людей старше 65 лет. Сенатор-республиканец Рэнд Пол на прошлой неделе предупредил, что американская политика пострадала от интернета и культуры анонимной, резкой критики. Тем временем сенатор-демократ Крис Мерфи, часто критикующий Трампа, заявил Politico, что нынешняя раздробленность общества усугубляет пессимизм. «Мы столкнулись с кризисом связей и смысла в этой стране, и Трамп — это симптом кризиса, а не его причины», — добавил он.

Молодые американцы хотят радикальных перемен

Politico отмечает, что общественное недовольство и недовольство подпитывают стремление к радикальным переменам в стране. Молодежь чаще, чем другие группы, заявляет об этом, и среди них сторонники Камалы Харрис чаще, чем сторонники Трампа, хотят радикальных перемен. Треть американцев идут ещё дальше и говорят, что стране нужна революция. Эту точку зрения разделяют обе партии: с ней согласны 39% избирателей Харрис и 32% сторонников Трампа.