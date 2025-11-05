Многие британцы, участвовавшие в масштабной демонстрации в Лондоне, назвали президента США Дональда Трампа «лжецом, фашистом и сторонником геноцида» и назвали проект, известный как «план Шарм-эш-Шейха», продолжением колониальной политики США и Израиля.

По данным Pars Today, демонстрация Трампа в Шарм-эш-Шейхе с целью представления мирного плана из 20 пунктов для Газы вызвала бурную реакцию населения и аналитиков в Великобритании. Протестующие заявляют, что вышеупомянутый план, ведущий к формированию некоренного правительства и передаче его Тони Блэру, полностью противоречит чаяниям палестинского народа.

На недавней 600-тысячной демонстрации в Лондоне британские граждане заявили, что настоящий мир будет достигнут только после принятия «единого государства» для сосуществования всех религий в Палестине. По словам одного из участников: «Не дайте себя обмануть фальшивому миру Трампа; он союзник оккупантов, а не посредник в мирном урегулировании».

Палестинская адвокат Диана Бхутто написала в статье в лондонской газете Guardian, что план Трампа воспроизводит ту же колониальную логику «договора Сайкса-Пико», который разделил Ближний Восток между западными державами сто лет назад.

Британское общественное мнение также негативно относится к Трампу. Многие протестующие в интервью СМИ называли его «извращенцем, расистом и лжецом», подчёркивая, что никто не верит его заявлениям о мире.

В то время как Соединённые Штаты продолжают поставлять оружие Израилю, британцы на улицах Лондона требовали прекращения геноцида, суда над главарями сионистского режима и полного освобождения Палестины от реки Иордан до Средиземного моря.