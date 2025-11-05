Альбанезе, специальный докладчик ООН по оккупированным палестинским территориям, представила в конце октября доклад о соучастии многих стран в геноциде в Газе. Как сообщает Pars Today, не получив возможности присутствовать на заседании ООН из-за американского эмбарго, представила свой доклад в виртуальном формате. По данным телеканала Al Jazeera, в 24-страничном докладе этого эксперта обсуждается роль 63 стран в «массовом преступлении» - актах геноцида в Газе, среди которых лидируют США.

Al Jazeera сообщила: «Альбанезе представила свой последний доклад Генеральной Ассамблее ООН из Кейптаунского университета (ЮАР)». Она раскритиковала страны, упомянутые в докладе, заявив: «Несмотря на растущее количество доказательств геноцида, они продолжают поставлять Израилю оружие». США, Германия и Великобритания находятся на переднем крае геноцида. Она также подчеркнула соучастие арабских и мусульманских стран в соглашениях о нормализации отношений с Израилем, заключенных при посредничестве США.

Критикуя бездействие ООН перед лицом любых репрессий со стороны США в отношении антиизраильских высказываний, Альбанезе заявила: «Генеральная Ассамблея ООН должна была обратить внимание на „опасный прецедент“ санкций, наложенных на него США ранее в этом году за критику действий Израиля в Палестине, что помешало ему лично приехать в Нью-Йорк. По ее словам, „эти действия — нападение на саму ООН, её независимость, целостность и дух, и, если эти санкции не будут оспорены, в гроб многосторонней системы будет забит ещё один гвоздь“.

Портал Middle East Eye выделил интересный момент в своём отчёте об докладе Альбанезе. В докладе по Ближнему Востоку подчёркивается важность сионистских суеверий, а о встрече сообщается следующим образом: „Сионистский посол назвал специального докладчика ООН „ведьмой“, а сам доклад - книгой заклинаний и считал каждую страницу этого доклада заклинанием, направленным на проклятие Израиля!“ Далее утверждается, что, несмотря на эту атаку сионистского посла, Альбанезе сохраняла спокойствие и с усмешкой ответила: «Странно, что обвиняемый в геноциде не может ответить по существу моих выводов, и лучшее, к чему он прибегает, – это обвинить меня в колдовстве. Если бы у меня действительно была сила создать талисман, я бы использовал его не для мести, а чтобы раз и навсегда положить конец вашим преступлениям».

ООН, которую последние два года обвиняют в беспрецедентном бездействии в Газе, также не избежала волны критики, обрушившейся на Альбанзе за выявление соучастников геноцида в Газе. Она, в частности, заметила: «ООН также закупала продукцию у Elbit Systems (израильской компании, участвовавшей в атаках на Газу)». Возможно, именно поэтому ООН повела себя странно, опубликовав новость о докладе своего представителя. Организация перепечатала реакцию Италии на его доклад, заявив, что, несмотря на то, что Альбанце является гражданином Италии, сама Италия считает его доклад недействительным!

Важный вопрос здесь заключается в том, была ли Альбанезе представителем ООН? Должна ли ООН, цитируя ее доклад, называть ее гражданкой Италии, чья страна ее не принимает? Или же она должна была называть ее своим представителем, независимо от ее гражданства? Похоже, ООН больше не способна защищать самое основное право своих членов — свободу выражения мнений. ООН подавлена ​​своим присутствием в США, которые запугивают весь мир.