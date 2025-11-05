Конфронтация в сфере безопасности на Корейском полуострове: Сеул стремится вернуть себе военное командование из рук Вашингтона

Военный министр США Пит Хегсетт, ранее посетивший Японию, Малайзию и Вьетнам в ходе своего азиатского турне, прибыл в Сеул в понедельник. Двухдневный визит проходит в то время, когда Сеул стремится ускорить передачу оперативного командования военного времени от Вашингтона. Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бак и военный министр США должны встретиться во вторник в Сеуле на 57-м консультативном совещании по вопросам безопасности (SCM).

Как сообщает Pars Today, повестка дня встречи включает рассмотрение ключевых вопросов альянса двух стран, включая стратегическую гибкость американских войск на Корейском полуострове и план возобновления операции OPCON. По данным официального южнокорейского информационного агентства «Ёнхап», правительство Южной Кореи обязалось завершить полную передачу командования в течение пятилетнего срока президента Ли Чжэ Мёна, который продлится до 2030 года.

От исторической зависимости к стремлению к военной независимости

После Корейской войны (1950–1953) Вашингтон и Сеул подписали договор о взаимной обороне, согласно которому контроль над военным оперативным командованием в военное время был передан американским войскам, дислоцированным в Южной Корее. В то время вооружённые силы Южной Кореи были ограничены, а мощь Пхеньяна делала практически невозможным достижение военной независимости страны. В настоящее время Объединённое командование вооружённых сил (ОВС) по-прежнему возглавляет американский генерал, и эта структура рассматривается как символ зависимости Сеула от Вашингтона в вопросах безопасности. Однако администрация Ли Джэ Мёна заявила, что Южная Корея достигла такого уровня боеготовности, что может взять на себя полное командование своими силами в военной ситуации.

Сеул призывает к пересмотру оборонного сотрудничества

Помимо визита министра обороны США в Сеул, ожидается, что в повестку переговоров будут включены различные вопросы, включая координацию политики в отношении Северной Кореи, всеобъемлющее сдерживание, модернизацию военно-морского флота и сотрудничество в области передовых военных технологий. По данным осведомлённых источников, Южная Корея стремится укрепить свою независимую командную структуру, сохраняя союз с Вашингтоном в сфере безопасности, чтобы играть более активную роль в борьбе с угрозами.

Встреча между представителями оборонных ведомств США и Южной Кореи состоялась на фоне роста военной напряжённости на Корейском полуострове в последние месяцы. Северная Корея продолжает углублять военное сотрудничество с Россией, одновременно развивая свои ядерную и ракетную программы, и в прошлом месяце представила новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-20», что вызвало повышенную обеспокоенность Сеула и Вашингтона в вопросах безопасности.

Политика Сеула пересекается с соперничеством Вашингтона и Пекина

Визит министра обороны США в Южную Корею является частью новой стратегии Вашингтона по расширению своего военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и укреплению альянсов с ключевыми региональными партнерами, включая Японию и Вьетнам. Хегсетт призвал к расширению военного сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии в воскресенье после встречи с представителями азиатских стран в Малайзии и Вьетнаме. Пекин рассматривает этот шаг как часть плана по сдерживанию влияния Китая.

В этой связи, в кулуарах саммита АТЭС, президент Южной Кореи призвал Дональда Трампа согласиться на поставки ядерного топлива для южнокорейских подводных лодок с обычным вооружением. Это предложение направлено на снижение оперативной нагрузки на американские силы и повышение обороноспособности Сеула.

Будущее «командования операциями военного времени»: проверка доверия между двумя союзниками

Эксперты считают, что возобновление командования операциями военного времени станет не только проверкой обороноспособности Южной Кореи, но и показателем доверия Вашингтона к своему азиатскому партнеру. Передача этого командования требует тщательной координации командной структуры, систем связи, совместных учений и оценки разведывательных возможностей Сеула.

В то время как некоторые американские официальные лица говорят о необходимости сохранения совместного контроля для предотвращения ослабления сдерживания Пхеньяна, правительство Сеула считает этот процесс необходимым шагом на пути к стратегической и национальной независимости. Аналитики отмечают, что если на предстоящих переговорах удастся разработать четкую дорожную карту передачи командования операциями военного времени, американо-южнокорейские военные отношения вступят в новую фазу равноправного и кооперативного взаимодействия.

В целом, визит министра обороны США в Сеул и переговоры о передаче командования операциями военного времени знаменуют собой критический этап в отношениях двух стран в сфере безопасности. После семи десятилетий зависимости от обороны Южная Корея теперь пытается определить для себя более независимую военную идентичность, сохраняя при этом свой давний союз с США. Этот шаг может изменить не только систему безопасности Корейского полуострова, но и баланс сил в Восточной Азии.