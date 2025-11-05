Судан, соединяющий Красное море с Сахелем, а на севере – с Центральной Африкой, расположен на стратегическом перекрёстке и богат ценными ресурсами, особенно золотом. Это преимущество стало для Судана настоящим бедствием, и алчные люди со всего мира не только не предотвращают гражданскую войну, но и раздувают пламя войны в этой охваченной кризисом стране для достижения своих целей. Между тем, в последнее время имя ОАЭ неоднократно упоминалось как соучастник многочисленных преступлений.

Как сообщает Pars Today, аналитический центр Mersad рассмотрел «кризис дипломатического доверия к Эмиратам» в своей заметке, которая достигла своего пика в Судане. В заметке говорится: «Политическая ориентация Эмиратов в последние годы основывалась на «доктрине послушных полевых командиров», то есть на избегании демократических процессов и опоре на военные силы, послушные Эмиратам и неподотчётные народу. Эта тенденция, ранее проявлявшаяся в поддержке Абдул Фаттаха ас-Сиси в Египте или Халифы Хафтара в Ливии, теперь повторилась в Судане, где ОАЭ поддержали Мохаммеда Хамдана Даклу (Хамидати).

Аналитический центр Европейского союза, ссылаясь на гуманитарную катастрофу в Судане, также проанализировал международное соперничество на фоне страданий народа этой страны: «Региональное и международное соперничество осложняет посреднические усилия. Самые разные государства от США и Европы до стран Африканского Рога и Персидского залива, а также Турции и России, имеют свои интересы в Судане. Египет и Саудовская Аравия, в силу географического положения Судана, считают стабильность вдоль Красного моря вопросом национальной безопасности и в целом склонны поддерживать Суданские вооружённые силы (СВС)».

В различных частях своей статьи аналитический центр указывал на лицемерную роль ОАЭ, страны, которую неоднократно обвиняли в катастрофах в Судане. Во время войны в Йемене в 2015 году Эмираты развернули поддержку Сил оперативной поддержки для обеспечения своих военных операций и укрепления внешних сетей группировки. По этой причине, а также для получения доступа к стратегически важному положению Судана и его золотым ресурсам, ОАЭ, в отличие от многих других союзников, поддержали Силы быстрого реагирования (СБР), хотя сами Эмираты отрицают заявления о прямой поддержке СБР в обмен на доступ к золотым ресурсам. Однако имеются сообщения о том, что наемники других национальностей, например, колумбийцы, также присоединились к борьбе на стороне СБР после того, как их завербовали эмиратские компании.

Война в Судане — это не только гуманитарная катастрофа (по оценкам, с апреля 2023 года в результате конфликта погибло более 150 000 человек, а около 12 миллионов стали перемещенными лицами), но и источник растущей региональной нестабильности. Охваченная кризисом страна с населением более 30 миллионов человек, включая 16 миллионов детей, остро нуждается в гуманитарной помощи из-за голода, наводнений, вспышек холеры и войны. Однако он стал убежищем для международных амбиций таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, которые в собственных интересах ежедневно усугубляют боль и страдания угнетенного и беззащитного народа Судана.