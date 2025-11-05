Против Нетаньяху заведены три судебных дела, включая обвинения в коррупции, взяточничестве и злоупотреблении общественным доверием. Если эти обвинения будут доказаны в суде, премьер-министр Израиля может быть приговорен к тюремному заключению. Однако Нетаньяху пока не признал ни одно из этих обвинений.

Информационный сайт Израильской национальной радио- и телесети (KAN) сообщил, что Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность проведения досрочных выборов в течение следующих трех месяцев. Высокопоставленные представители партии «Ликуд» посоветовали Нетаньяху использовать судебный процесс как возможность изменить общественное мнение и оправдать критическую ситуацию в Израиле. Нетаньяху намерен использовать обвинительное заключение в политических целях.

Некоторые члены кабинета Нетаньяху также пытаются отложить продолжение судебного процесса над премьер-министром Израиля, перенося дату выборов. Информированные источники в кабинете министров утверждают, что досрочные выборы могут задержать или даже сорвать продолжение судебного процесса над Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля подвергся международному преследованию по обвинению в геноциде Международным уголовным судом и должен ответить за свои обвинения в суде на оккупированных территориях. В этих обстоятельствах даже открытая поддержка президента США Дональда Трампа не смогла изменить положение израильского премьер-министра.

Во время своего выступления в Кнессете Израиля 13 октября Трамп обратился к израильскому президенту Ицхаку Херцогу с просьбой о помиловании Биньямина Нетаньяху, однако просьба президента США не способствовала снижению политического кризиса и разногласий в Тель-Авиве.

Коррупционные дела и последствия войны в Газе поставили кабинет Нетаньяху в уязвимое положение. Коалиция Нетаньяху распадается, а ультраортодоксальные сионистские партии покинули кабинет министров. Острые разногласия по поводу закона о военной службе для харедим (ортодоксальных евреев), судебной реформы и бюджета на 2026 год привели к глубокому расколу в кабинете министров. Партия «Ликуд» также столкнулась с падением рейтинга на выборах и не может сформировать кабинет большинства.

Учитывая нестабильность в Тель-Авиве и разногласия среди членов кабинета Нетаньяху по поводу войны в Газе, израильский режим приближается к политическому краху. Война в Газе не только усилила международное давление, но и усилила общественное недовольство внутри сионистского режима.

Гуманитарные и связанные с безопасностью последствия войны в Газе крайне обострили избирательную обстановку и привели к усилению политической поляризации на оккупированных территориях. Эта ситуация может привести к росту внутреннего насилия и дальнейшему ослаблению политической структуры в Тель-Авиве.

Проведение досрочных выборов не поможет разрешить внутренние кризисы в Израиле, а, напротив, усугубит их. Оппозиционные партии в кабинете министров также консультируются о формировании широкой коалиции для завершения эпохи Нетаньяху.

Некоторые сионистские чиновники также предупреждают, что сионистский режим вступает в стадию структурного краха из-за внутренних кризисов. Досрочные выборы могут ускорить этот крах и ввергнуть режим в цикл постоянной нестабильности.

Нетаньяху не способен разрешить политический и социальный кризис на оккупированных территориях, и проведение досрочных выборов не только не является решением этой проблемы, но и станет фактором, ускоряющим политический крах. Проведение досрочных выборов в Израиле также ускорит социальный и структурный крах сионистского режима.