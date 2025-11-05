памятный день в истории Исламской революции в Иране, который был отмечен в официальном календаре страны как «Национальный день борьбы с глобальным высокомерием» после захвата посольства США студентами-последователями имама Хомейни (да будет доволен им Аллах). Это событие стало не только реакцией на постоянное вмешательство США во внутренние дела Ирана, но и поворотным моментом в политическом пробуждении иранской нации и символом национальной солидарности против гегемонистской политики Запада.

Посольство США в Тегеране, получившее после захвата прозвище «шпионское логово», было известно как центр разработки и реализации разведывательных, политических и оборонных программ, направленных против Исламской революции. Документы, полученные из этого посольства, раскрыли масштабное вмешательство США во внутренние дела Ирана с эпохи Пехлеви до победы Исламской революции. Среди наиболее важных примеров такого вмешательства была прямая роль США в перевороте 1953 года и их безоговорочная поддержка тиранического шахского режима. Обнародование этих документов пролило свет на истинное лицо политики США для народа Ирана и всего мира и показало, что посольства могут стать базами для шпионажа и заговоров против государств.

Захват посольства США был стихийным движением, возникшим в революционном обществе Ирана. Этой акцией студенты-последователи Имама Хомейни (да будет доволен им Аллах), не только выразили свой протест против интервенционистской политики Соединённых Штатов, но и проложили путь к формированию дискурса «анти-высокомерия» в политической литературе революции.

Накануне 13 абана (4 ноября), «Дня студента и Национального дня борьбы с глобальным высокомерием», имам Хаменеи, лидер Исламской революции, на встрече с тысячами студентов и группой семей жертв 12-дневной навязанной войны назвал годовщину захвата посольства США как центра заговора и планирования действий против Исламской революции 13 ноября 1979 года «днём чести и победы» и «днём прояснения истинной сущности имперского правительства США».

Лидер Исламской революции, подчеркнув необходимость запечатлеть этот день в национальной памяти, объяснил историю враждебности США к иранскому народу, начавшуюся с переворота 18 августа и продолжающуюся по сей день, и подчеркнул: «Разница между Исламской Республикой и США – это неотъемлемое различие и конфликт интересов между двумя течениями – США и Исламской Республикой, и только если США полностью прекратят поддержку проклятого сионистского режима, выведут свои военные базы из региона и не будут вмешиваться в его дела, просьба американцев о сотрудничестве с Ираном будет рассмотрена не в ближайшем будущем, но в будущем».

13 абана – это не просто историческое событие, это символ политического пробуждения, обнажающий истинное лицо мирового высокомерия и национального единства против иностранного вмешательства. Этот день напоминает о том, что национальная независимость, достоинство и безопасность будут сохранены только благодаря сопротивлению, осознанности и единству народа против гегемонии. Переосмысливая это событие, нынешнее молодое поколение может продолжить путь сопротивления, понимания и сохранения независимости, бдительно противодействуя любому иностранному влиянию и вмешательству.

Захват шпионского логова был защитной реакцией на масштабный заговор против исламского движения иранского народа. Этот поступок продемонстрировал миру независимую и антиимперскую идентичность Исламской революции; идентичность, которая позволила Ирану, в одиночку, опираясь на свои внутренние силы, противостоять не только сионистскому режиму, но и всей имперской системе в течение 12 дней, и не позволила им достичь своих целей.