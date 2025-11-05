Подписание пяти соглашений о сотрудничестве в области СМИ и культуры между Ираном и Пакистаном

соглашения о сотрудничестве в области СМИ и культуры между Ираном и Пакистаном были подписаны в ходе визита высокопоставленной делегации СМИ Исламской Республики Иран во главе с Ахмадом Норузи, заместителем гендиректора Гостелерадио Ирана по иновещанию, в присутствии Аббаса Мохаммад-нежада, генерального директора управления по международным связям, Мортезы Шамси, директора международной сети Sahar, и Джабера Али Мохаммади, генерального директора управления Гостелерадио по провинции Систан и Белуджистан, а также Атауллы Тарара, федерального министра информации и средств массовой информации Пакистана. На основе этих соглашений Гостелерадио Ирана заключило двусторонние соглашения о сотрудничестве с Пакистанской национальной телевизионной сетью (PTV), частной сетью Sub TV, кинокомпанией Cinepax Media Pvt Ltd и региональной телевизионной сетью Vsh в областях техники, образования, производства и культуры.

Основные направления этих соглашений включают обмен и трансляцию теле- и радиопрограмм, совместные медиа- и культурные проекты, образовательное и научно-исследовательское сотрудничество, обмен техническим опытом и проведение специализированных курсов, а также участие в фестивалях и культурных мероприятиях между двумя странами. Одним из важных направлений этих соглашений является техническое и образовательное участие Исламской Республики Иран в проекте по созданию «Пенджабского киногорода» совместно с пакистанской Cinepax Media, который будет реализован с целью развития инфраструктуры кинопроизводства и культурных обменов между двумя странами.

В кулуарах подписания соглашений Федеральный министр информации и средств массовой информации Пакистана, высоко оценив присутствие иранской делегации, назвал подписание этих документов поворотным моментом в медийных и культурных отношениях двух стран. Он заявил: «Сотрудничество между СМИ Ирана и Пакистана может привести к укреплению единства исламской уммы, противодействию искажениям западных СМИ и расширению культурного и человеческого взаимодействия между двумя странами». Иранская делегация также расценила подписание этих меморандумов как практический шаг к расширению медиадипломатии Исламской Республики Иран в Южной Азии и как платформу для устойчивого медийного и культурного сотрудничества между Тегераном и Исламабадом.

В ходе визита высокопоставленной делегации иранских СМИ в Пакистанскую вещательную корпорацию (PBC) в Исламабаде стороны подчеркнули важность расширения технического и контентного сотрудничества между национальными СМИ Ирана и Пакистана, а также обсудили возможности создания совместных каналов и обмена опытом в сфере радиовещания. В ходе этой встречи стороны, обсудив существующие возможности СМИ, подчеркнули роль радио в укреплении культурной дипломатии и противодействии «мягкой медиавойне».

Обмен радиопрограммами – новый шаг в медиасотрудничестве двух стран

Ахмад Норузи, заместитель гендиректора Гостелерадио Ирана по иновещанию, охарактеризовал обмен программами, подготовленными национальными радио- телесетями двух стран, как эффективный шаг к расширению культурных и медийных связей между Ираном и Пакистаном. Подчеркнув важность взаимодействия СМИ в регионе, он заявил: «Иран готов предоставлять пакистанским национальным СМИ свои радиодокументы и сериалы, а также сотрудничать с пакистанскими экспертами в развитии радиоканалов и радиостанций». Норузи также предложил создать совместный канал под названием «Ирано-пакистанская дружба» для совместной трансляции культурных, религиозных и социальных программ двух стран.

Тем временем, генеральный директор Радио Пакистана Саид Ахмад Шейх на этой встрече рассказал о деятельности и подходах этого СМИ: «Национальное радио Пакистана находится на переднем крае противостояния информационной войне и негативной пропаганде колониальных и имперских держав и стремится укреплять сотрудничество между странами, опираясь на культурную дипломатию». Он добавил: «Радио Пакистана, имеющее более 90 каналов, работающих в социальной, образовательной и культурной сферах, ежедневно выпускает различные программы, а также выпускает новостной бюллетень на персидском языке для заинтересованных лиц и персоязычных жителей Пакистана».