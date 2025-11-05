Передача иранских древностей западным музеям, особенно парижскому Лувру, является важным вопросом в области культурного наследия и международного права. Эти артефакты, представляющие древние иранские цивилизации, были вывезены из страны при определённых обстоятельствах, часто в периоды политической слабости и отсутствия соответствующих законов, обеспечивающих их защиту.

В XIX и XX веках многие западные чиновники использовали дипломатическое влияние, разрешения на раскопки и научное прикрытие для вывоза или кражи древностей из Ирана. Слабость правовой и нормативной базы в Иране, особенно в периоды Каджаров и Пехлеви, способствовала незаконному вывозу артефактов.

Капитель дворца Дария I, одного из самых знаковых памятников Ахеменидов, была перенесена из древних руин Суз (Южный Иран) в Лувр в Париже. Эламские и аккадские надписи, включая клинописные таблички древних цивилизаций юго-западного Ирана, также были перевезены в Лувр. Рельефы с изображением лучников Ахеменидов, демонстрирующие художественное и военное мастерство двора Ахеменидов, оказались среди похищенных произведений древнеиранской истории.

Иранская часть Лувра – это сокровищница древней иранской цивилизации, которая, будучи предметом гордости, также служит напоминанием о периодах забвения культурного наследия и влияния иностранных держав. Сегодня ведутся дискуссии о возвращении этих произведений в Иран, но для этого требуется политическая и правовая воля на международном уровне.

С точки зрения международного права, кража и незаконный оборот предметов старины считаются серьёзным нарушением культурного наследия наций и подлежат наказанию в соответствии с международными правовыми нормами. Конвенция ЮНЕСКО 1970 года о предупреждении незаконного оборота и передачи культурных ценностей является важнейшим международным документом в области предотвращения незаконного оборота и передачи культурных ценностей. Этот документ обязывает страны предотвращать незаконный вывоз предметов старины и, в случае обнаружения, возвращать их в страну происхождения.

Даже в отсутствие официального договора принцип уважения культурного наследия народов и предотвращения его разграбления принят в качестве международной нормы. Иран является участником Конвенции ЮНЕСКО 1970 года и в последние годы, в сотрудничестве с Интерполом и ЮНЕСКО, добился возвращения некоторых артефактов.

Многие из переданных артефактов находятся в западных музеях, таких как Лувр, Метрополитен-музей и Британский музей, и их возвращение сталкивается с юридическими проблемами. Иран и другие страны предприняли попытки вернуть исторические артефакты. Эти действия теперь считаются нарушением культурного наследия наций с точки зрения международного права.

Роль западных властей в краже или передаче иранских древностей представляла собой сочетание политического влияния, дипломатических отношений и научной эксплуатации. Этот процесс не только угрожает культурному наследию Ирана, но и являлся примером культурного колониализма в XX веке. Переосмысление этой истории и обращение в международные суды могли бы стать шагом к реализации прав наций.

Вывоз иранских древностей за границу является примером культурного колониализма в XX веке, который не только ставит под угрозу национальное наследие, но и влияет на историческую самобытность наций.