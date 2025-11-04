Мадуро в ответ на угрозы США: Мы на связи с Россией

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Русия аль-Яум», Николас Мадуро, президент Венесуэлы, в телевизионном интервью в ответ на растущие угрозы США в адрес страны заявил: «Мы ежедневно находимся на связи с правительством России по всем вопросам».

Он добавил: «Наши контакты с Россией охватывают все основные сферы, от промышленности и технологий до экономики и военных вопросов. Это сотрудничество основано на взаимном уважении и выгоде».

Мадуро заявил: «Россия — великая мировая держава и в то же время может выстраивать уважительные отношения со странами, включая Венесуэлу».

Относительно заявления Министерства иностранных дел России о готовности Москвы ответить на запросы Каракаса в свете нынешних угроз, он сказал: «Это правда. Так и должно быть: спокойствие, доверие и братство».