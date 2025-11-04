  1. Home
Реакция ООН на воинственные угрозы Трампа

4 ноября 2025 - 14:18
Представитель ООН отреагировал на воинственные заявления Трампа против Нигерии.

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Спутник», Фархан Хак, заместитель представителя Генерального секретаря ООН, призвал все государства-члены организации воздерживаться от насилия или угроз в отношении других стран.

Это заявление Фархана Хака прозвучало в ответ на воинственную позицию президента США Дональда Трампа против Нигерии под предлогом защиты христиан.

Он добавил: «Наша основная позиция заключается в том, что все государства-члены ООН должны действовать в соответствии с международным правом, включая Устав этой Организации. Эти страны не должны использовать угрозы и силу против других стран. ООН готова продолжать оказывать поддержку усилиям Нигерии по коренному решению проблемы насилия в этой стране».

Ранее Нигерия, заявив о своем несогласии с угрозами Трампа, подчеркнула, что любое вмешательство такого рода будет неприемлемым и основано на вводящих в заблуждение сообщениях о притеснении христиан.

