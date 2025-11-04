  1. Home
Зверское преступление Тель-Авива с целью помешать опознанию палестинских мучеников

4 ноября 2025 - 14:16
Генеральный директор Министерства здравоохранения сектора Газа сообщил, что сионисты сожгли лица тел палестинских мучеников, чтобы помешать их опознанию.

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Шихаб», Мунир аль-Барш, генеральный директор Министерства здравоохранения сектора Газа, подчеркнул, что больница «Насер» в Хан-Юнисе вчера получила тела еще 45 палестинских заключенных, и общее число тел, переданных сионистским режимом, достигло 270.

Он добавил, что на телах этих мучеников также видны следы пыток, а их лица были намеренно сожжены, чтобы их нельзя было опознать. Внутренние органы этих тел были зверски разорваны на куски так, что это невозможно описать.

Аль-Барш заявил: «Как могут те, кто говорит о справедливости и законе, молчать перед этими сценами? Где правозащитные организации?»

Ранее на телах палестинских мучеников, переданных сионистским режимом, также были замечены следы танковых гусениц и удавок.

