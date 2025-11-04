Агрессия сионистского режима на юге Ливана и взрыв жилого дома

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», оккупационный сионистский режим проник в район Курум аль-Марах в Мейс аль-Джабаль и взорвал там жилой дом.

Вчера в результате атак сионистского режима на Ливан два человека погибли (стали мучениками) и еще семеро были ранены. По данным Министерства здравоохранения Ливана, вчера сионистские беспилотники нанесли удар по гражданскому автомобилю в поселке Аль-Дувайр на юге, что привело к гибели одного гражданина и ранению семерых других.

Этот удар вызвал крупный пожар на месте происшествия, который охватил несколько автомобилей и нанес ущерб соседним домам и магазинам.

В результате одновременной атаки сионистский беспилотник также нанес удар по мотоциклу в приграничном поселке Айта аш-Шааб, что привело к гибели еще одного гражданина.

Эти атаки происходят в рамках опасной эскалации агрессии оккупационного израильского режима в южных районах, на фоне постоянных обстрелов гражданских лиц и инфраструктуры и в условиях продолжающегося нарушения Израилем соглашения о прекращении огня.

Вчера также окрестности фермы Бастара и района Азраил недалеко от поселка Кафр-Шуба подверглись обстрелу и гранатометному огню со стороны позиций израильских вражеских сил, дислоцированных в Ар-Рамте.