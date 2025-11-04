Хезболла: Все планы США служат интересам сионистов

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на веб-сайт «Аль-Ахд», Хусейн Джаши, один из представителей фракции «Верность Сопротивлению» в ливанском парламенте, заявил по поводу агрессии и разжигания розни со стороны американо-сионистского врага против Ливана, что одна из целей постоянных атак оккупантов на Южный Ливан — это опустошение этого района и изгнание ливанцев.

Этот представитель «Хезболлы» заявил: «Это первый этап экспансионистского плана сионистского врага, направленного на поэтапную оккупацию ливанских территорий, подобно тому, как этот режим поступает на других арабских землях. Сущность сионистского режима смешана с агрессией и оккупацией, и то, что происходит сегодня, находится в рамках американо-сионистского плана, направленного на покорение нашего региона».

Он продолжил: «США и оккупационный режим действуют методом кнута и пряника. Оккупанты атакуют, разрушают и убивают народы, в то время как американцы, поддерживая преступления этого режима, представляют себя посредниками».

Этот представитель «Хезболлы» подчеркнул: «То, что предлагают американцы, служит интересам сионистского режима. И США через политическое и экономическое давление пытаются добиться для сионистов того, чего они не смогли достичь на поле боя».

Хусейн Джаши далее сослался на недавние слова и угрозы Тома Баррека, посланника США, против Ливана и сказал: «Том Баррек открыто заявил, что США хотят уничтожить оружие, угрожающее безопасности Тель-Авива. Это доказывает, что истинная цель Вашингтона — уничтожить источники силы Ливана и создать условия для покорения нашей страны».

Он продолжил: «Сионистский враг не уважает никакие международные соглашения и хартии, и все видели, как представитель этого режима открыто разорвал Устав ООН. Кроме того, за десятилетия ни одна из резолюций Совета Безопасности и ООН не смогла остановить агрессию сионистов против народов или освободить оккупированные территории».

Этот представитель Сопротивления отметил: «Некоторые ливанцы, которые спешат вести прямые переговоры с сионистским врагом внутри страны, находятся в иллюзии, потому что этот режим никогда не стремится к миру и хочет капитуляции Ливана. Лучшим доказательством этому являются заявления представителя оккупационного режима на недавнем заседании Комитета по механизму в Рас-эн-Накуре, где он открыто заявил, что Тель-Авив не прекратит свои военные атаки против Ливана».

Упомянутый представитель «Хезболлы», предостерегая против разжигания розни со стороны США и сионистского режима с целью создания гражданской войны в Ливане под предлогом решения вопроса об оружии, подчеркнул: «Непосредственная опасность, которой подвергается Ливан, угрожает всем ливанцам без исключения. Враг зарится на ливанские земли, воду и ресурсы, и мы все должны противостоять этому разрушительному американо-сионистскому проекту, придерживаясь элементов национальной мощи, включая единство, сопротивление и укрепление потенциала армии».