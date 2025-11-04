Президент сионистского режима: Мы снова на краю пропасти

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Маа», Ицхак Герцог, президент сионистского режима, подчеркнул, что этот режим находится на краю пропасти. Убийство Ицхака Рабина, бывшего премьер-министра Тель-Авива, три десятилетия назад было попыткой подтолкнуть сионистский режим к уничтожению, и сегодня подобные признаки наблюдаются в более опасной форме.

Герцог продолжил: Спустя тридцать лет те же самые признаки – ядовитые и наглые слова, обвинения в предательстве, распространение ненависти и насилия на улицах и в виртуальном пространстве – наблюдаются, и это представляет собой стратегическую угрозу сионистскому режиму.

Он заявил: Спустя тридцать лет это опасное насилие все еще существует среди сионистов. Мы должны быть бдительны. Израиль сегодня снова находится на краю пропасти.

Эти слова Герцога прозвучали на фоне обострения внутреннего раскола в сионистском режиме, открытия масштабного дела о финансовой коррупции и политических конфликтов между различными партиями по мере приближения выборов.