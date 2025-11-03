Офицер ВВС Израиля совершил суицид после участия в операциях в Газе

Один из высокопоставленных офицеров ВВС Израиля, ключевой оператор беспилотников в войне в Газе, покончил с собой несколько недель назад из-за психологического давления, связанного с участием в смертоносных атаках на палестинских мирных жителей.

«Старший офицер ВВС Израиля, служивший в подразделении беспилотной авиации, покончил с собой несколько недель назад после возвращения из резервной службы в войне в секторе Газа», - сообщило ливанское информационное агентство "Ан-Нашра" со ссылкой на газету "Хаарец".

Имя офицера не раскрывается из-за ограничений военной цензуры. По словам его коллег, у него постепенно развилось психическое расстройство, и он не мог смириться с сценами убийств и разрушений, свидетелем которых он стал во время операций беспилотников в Газе.

По данным военных источников, этот офицер был одним из самых опытных операторов БПЛА в израильской армии. В последние месяцы он проходил психиатрическое лечение, однако, учитывая важность его роли в войне на нескольких фронтах, его не отстранили от должности.