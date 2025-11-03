ХАМАС: Одобрение законопроекта о смертной казни для палестинских заключенных демонстрирует «фашистский облик» Израиля

Движение исламского сопротивления ХАМАС выступило с резким заявлением в ответ на одобрение предварительного проекта закона о смертной казни для палестинских заключенных, которое состоялось в Комитете внутренней безопасности Израиля.

ХАМАС подчеркнул, что этот шаг «демонстрирует уродливое и фашистское лицо израильского режима».

В заявлении движения содержится решительный призыв к международному сообществу: «Мы призываем Организацию Объединенных Наций, международное сообщество, а также соответствующие правозащитные и гуманитарные институты принять немедленные меры, направленные на прекращение этих диких преступлений».

Этот законопроект, если он будет окончательно принят, позволит применять высшую меру наказания в отношении палестинцев, осужденных за преступления, связанные с терроризмом. Реакция ХАМАС отражает крайнюю обеспокоенность по поводу эскалации законодательной и судебной политики Израиля в отношении палестинских заключенных.