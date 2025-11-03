В Тегеране повесили антиамериканский баннер с изображением Зеленского

Новый антиамериканский плакат, высмеивающий Владимира Зеленского, появился в иранской столице по случаю 46-й годовщины захвата посольства США в Тегеране накануне Исламской революции 1979 года, передает корреспондент ТАСС.

На огромном полотне на одной из главных площадей Тегерана - площади Энгеляб, изображены бывшие мировые лидеры, утратившие власть или погибшие в результате того, что доверились обещаниям Вашингтона. "Результат доверия США - гибель", - гласит надпись на транспаранте.

На первом плане нарисована голова Статуи Свободы, корона которой представлена в качестве тюрьмы для людей, поверивших США, включая последнего шаха Ирана Мохаммеда Резу Пехлеви (1941-1979), бывшего главу иранского правительства (1951-1953) Мохаммада Мосаддыка, лидера Ливии (в 1969-2011 годах) Муаммара Каддафи, экс-президента Ирака Саддама Хусейна (1979-2003), а также Владимира Зеленского. "За обещаниями свободы...", - поясняется на баннере.

На улицах Тегерана в эти дни также можно встретить и другие плакаты, напоминающие о событиях 46-летней давности, на некоторых из них изображен и нынешний американский президент Дональд Трамп, голова которого "раскалывает" США на кусочки.