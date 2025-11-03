Ядерная паранойя, похвалы Путину и никаких "Томагавков" Украине: главные заявления Трампа в большом интервью

На следующий день после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп дал большое интервью CBS, в котором высказался по ключевым вопросам своей международной и внутренней политики

Прежде всего: Трамп практически отвергает возможность заключения новых соглашений о контроле над ядерными вооружениями, потому что уверен, что другие ядерные державы обманывают США и уже давно втихаря проводят ядерные испытания. «Мы — единственная страна, которая не проводит испытания». Россия и Китай испытывает ядерное оружие: «Вы просто об этом не знаете

У других стран просто нет журналистов, которые могли бы сообщить об испытаниях, разъяснял Трамп: «Нет, мы будем проводить испытания, потому что они проводят испытания, и другие тоже». Мир огромен, поэтому не всегда известно, где именно они проводят испытания, убежден Трамп, а испытывают ядерное оружие глубоко под землей, и люди просто об этом не знают.

Если президент одной из самых мощных стран мира убежден, что его водят за нос другие ядерные державы, прикидываясь, что соблюдают мораторий, который определен Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) от 1996 года, то дело совсем плохо.

Одним словом, Трамп попал в неловкое положение со своим указанием «немедленно» начать ядерные испытания, чем он поставил в замешательство весь мир. Американские эксперты вовсю предупреждают, что возобновление испытаний будет выгодно прежде всего Китаю. Может, кто-то осмелиться напомнить главе Белого дома, что США уже провели свыше 1050 ядерных испытаний. А Китай - меньше 50. Россия с 1990 года приняла на себя обязательства их не проводить.