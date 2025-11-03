Трамп: Возможно нападение на Нигерию; работа Аль-Джулани хороша!

По сообщению информационного агентства «Абна», Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, говоря о войне на Украине, в очередной раз заявил: «Я считаю, что мы можем положить конец этой войне. Если бы я был президентом, этой войны не случилось бы. Война на Украине — это война Байдена, а не моя война».

Он добавил: «Я унаследовал эту глупую войну. В некоторых случаях мы должны позволить им сражаться друг с другом».

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он вопрос передачи ракет «Томагавк» Украине, Трамп ответил «нет».

Говоря об Иране, он в очередной раз заявил, что эта страна не обладает ядерным потенциалом.

Ядерные испытания США

Относительно проведения Америкой испытаний, связанных с ядерным оружием, Трамп заявил, что Россия, Китай и Северная Корея проводят эти испытания.

Он добавил: «Проведение этих ядерных испытаний необходимо для обеспечения работы систем. Причина, по которой я объявил об этом, заключается в том, что Россия объявила о проведении этих испытаний, и Северная Корея также их проводит. Мы единственная страна, которая не проводит таких испытаний! Они проводят свои испытания глубоко под землей, и мы чувствуем лишь небольшие толчки на поверхности».

Трамп, который постоянно препятствует мирной ядерной деятельности Ирана, в противоречивых заявлениях сообщил, что его страна обладает наибольшим количеством ядерного оружия и может уничтожить мир 150 раз!

Воинственные позиции в отношении Венесуэлы и Нигерии

Говоря о Венесуэле, Трамп в очередной раз выступил с интервенционистскими высказываниями, заявив: «Дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро сочтены. Я не подтверждаю и не опровергаю возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы».

На вопрос о том, вступит ли США в войну с Венесуэлой, он ответил: «Нет, но они плохо с нами обращаются, не только в сфере контрабанды наркотиков, но и в сфере контрабанды сотен тысяч людей в нашу страну».

Продолжая свои воинственные высказывания о Нигерии, Трамп сказал, что возможно размещение вооруженных сил или проведение воздушных ударов против Нигерии.