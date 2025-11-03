БАПОР: Возобновление учебного процесса в Газе, несмотря на перемещение населения

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на палестинское агентство новостей «Шахаб», Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило в своем отчете, что в рамках своих усилий по постепенному возобновлению образовательного процесса после войны в Газе оно расширяет учебные помещения во временных центрах для перемещенных лиц в секторе Газа.

Согласно заявлению, около 8 тысяч учителей и воспитателей с августа 2024 года работают над возобновлением учебного процесса в Газе, несмотря на масштабные разрушения, нанесенные школам и образовательной инфраструктуре.

Агентство объявило, что оно создало 485 временных учебных помещений в 67 центрах для перемещенных лиц и увеличивает их число, чтобы обеспечить продолжение образования для перемещенных детей.

Согласно отчету, также активировано дистанционное обучение, чтобы охватить более 300 тысяч школьников и школьниц по всему сектору Газа.

В настоящее время лишь небольшое число школ в Газе пригодно для использования, и в настоящее время они служат убежищем для сотен тысяч перемещенных лиц, что препятствует регулярному проведению занятий.

Палестинцы прилагают усилия, чтобы постепенно возобновить образование с помощью учебных палаток и добровольческих инициатив, чтобы сохранить живой надежду на знание, несмотря на блокаду и разрушения.

С другой стороны, Фонд помощи детям Газы объявил, что более миллиона детей в Газе по-прежнему не имеют достаточного количества воды и еды, несмотря на прекращение огня, и тысячи детей ложатся спать голодными каждую ночь.