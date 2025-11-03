План США и стран-сторонников Тель-Авива против иракского «Хашд аш-Шааби»

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Маалума», Мухтар аль-Мусави, член иракского парламента, подчеркнул, что США и ряд стран, нормализовавших отношения с сионистским режимом, имеют план по ослаблению роли сил «Хашд аш-Шааби» в Ираке.

Он добавил: «Некоторые из этих стран недовольны ролью сил «Хашд аш-Шааби» в Ираке как силы безопасности после их широких достижений против ИГИЛ».

Аль-Мусави уточнил: «Это давление оказывается с целью переопределения сферы безопасности Ирака в направлении реализации интересов иностранных государств и против сил «Хашд аш-Шааби»».

Он заявил: «Правительство Багдада должно поддержать эти силы и их законный статус и не поддаваться внешнему давлению».