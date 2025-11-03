Присоединение 2000 боевиков РПК к «Силам самообороны Сирии» (QSD)

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Русия аль-Яум», турецкие СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности сообщили, что около 2000 боевиков распущенной Рабочей партии Курдистана (РПК) присоединились к так называемым Сирийским демократическим силам (QSD) с начала этого года.

Указанные источники добавили, что турецкая разведывательная служба (MIT) планирует представить подробный отчет по этому вопросу соответствующей комиссии в парламенте.

Эти новости публикуются на фоне того, что РПК недавно объявила о прекращении своей деятельности на территории Турции.

Партия также сообщила о выводе своих связанных элементов из Турции и их перемещении на север Ирака. РПК заявила, что часть её боевиков была переведена из приграничных районов Турции в Иракский Курдистан, а остальные элементы также будут перемещены, если Турция будет придерживаться мирного процесса.

Стоит отметить, что 27 февраля 2025 года лидер РПК Абдулла Оджалан в своем заявлении призвал боевиков этой партии сложить оружие, сформировать конгресс и распустить партию. После этого РПК объявила о проведении своего двенадцатого съезда с 5 по 7 мая, на котором было принято решение о самороспуске.