Ответ «Ансаруллах» Нетаньяху: Мы готовы дать жесткий ответ на деле

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Масира», Мухаммад аль-Фарах, член Политического бюро движения «Ансаруллах», заявил, что движение полностью готово дать жесткий ответ сионистскому режиму на деле и превратить любую враждебную акцию в политические, экономические и стратегические издержки для этого режима.

Он добавил: «Угрозы сионистского режима в адрес Йемена — это не что иное, как прикрытие для оправдания его враждебной политики».

Аль-Фарах сказал: «Мы ясно подчеркиваем, что любой, кто рассчитывает на то, чтобы посеять страх в наших сердцах, увидит наш ответный удар на всех фронтах».

Этот член Политического бюро движения «Ансаруллах» заявил: «Мы осведомлены о целях сионистов. Они стремятся навязать единую власть в регионе и подчинить себе всех, кто протестует против их агрессивных действий».

Ранее Мухаммад аль-Бухейти, член Политического бюро йеменского движения «Ансаруллах», сказал: «Мы немедленно и решительно ответим на любую агрессию Израиля».

Он добавил: «Мы даже предпочитаем прямое столкновение с израильским режимом, потому что это менее затратно, чем гражданские войны, и укрепляет единство уммы».

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, недавно пригрозил уничтожить движение «Ансаруллах» в Йемене.

Он уточнил: «Мы сделаем всё, чтобы уничтожить йеменское движение «Ансаруллах», которое время от времени запускает по нам ракеты».

Нетаньяху сказал: «Хуситы способны производить баллистические ракеты и другое вооружение и настаивают на уничтожении Израиля».