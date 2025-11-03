Ульянов: Иран сам примет решение о будущем своей ядерной программы

По сообщению информационного агентства «Абна», Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене, заявил сегодня, в воскресенье, агентству РИА Новости: «Иранские власти сами примут решение о будущем своей ядерной программы».

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене продолжил: «В этом нет никаких ограничений, при условии, что такая деятельность осуществляется исключительно в мирных целях и находится под эффективным контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)».

Затем, отвечая на вопрос о том, может ли Тегеран предпринять дальнейшие шаги по развитию своей ядерной программы после снятия официальных ограничений (истечения срока действия Резолюции 2231 Совета Безопасности), он сказал: «Будет ли Иран предпринимать дальнейшие шаги по развитию своей ядерной программы или нет, пока не ясно. Этот вопрос будет решаться самими иранскими властями. В принципе, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не предусматривает никаких жестких ограничений или запретов, при условии, что ядерная деятельность осуществляется исключительно в мирных целях и находится под эффективным контролем Международного агентства по атомной энергии».