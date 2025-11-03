Арагчи: Мы испытали наши ракеты в реальном бою

По сообщению информационного агентства «Абна», министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу «Аль-Джазира» сказал: «Мы готовы к любой вероятности и ожидаем агрессивных действий со стороны сионистского режима. Мы находимся на пике готовности на всех уровнях, и Израиль потерпит еще одно поражение в любой будущей войне».

Он добавил: «Мы приобрели большой опыт в недавней войне и испытали наши ракеты в реальном бою. Если сионистский режим предпримет агрессивные действия, это будет иметь для него тяжелые последствия».

Глава МИД Ирана подчеркнул: «Израиль пытался расширить масштабы войны в регионе, нацеливаясь на наши нефтяные объекты. Нам удалось отлично управлять войной с Израилем и предотвратить ее распространение в регионе».

Он добавил: «Сионистский режим не смог бы развязать войну против Ирана без «зеленого света» со стороны Америки и не начал бы войну против Ирана. Нетаньяху — военный преступник, и для региона доказано, что его настоящий враг — это Израиль».

Арагчи заявил: «Мы готовы к диалогу для снятия опасений по поводу нашей ядерной программы и подчеркиваем ее мирный характер. Достижение справедливого соглашения возможно, но Вашингтон выдвинул невозможные и неприемлемые условия. Переговоров по нашей ракетной программе не будет, и ни один разумный человек не оставит себя безоружным».

Аббас Арагчи подчеркнул: «Мы не можем остановить обогащение урана, и то, что не было достигнуто войной, не будет достигнуто и политическим путем. У нас нет желания вести прямые переговоры с Вашингтоном, и достижение соглашения возможно через непрямой диалог».

Он уточнил: «Ядерные материалы остались под обломками разбомбленных ядерных объектов и не были перемещены в другое место. Наши ядерные здания и оборудование повреждены, но наша технология остается неизменной».

Арагчи подчеркнул: «Активация европейцами механизма «снэпбэк» (обратного действия санкций) незаконна, и международного консенсуса по санкциям против нас нет. Наш приоритет — укрепление отношений с соседними странами, и мы готовы к взаимодействию с Западом без какого-либо диктата».

По поводу Сирии он также сказал: «Мы поддерживаем независимость и территориальную целостность Сирии и осуждаем вражеские израильские атаки против нее».