Отношения Тегерана и Москвы прочны; энергетика – стержень сотрудничества Ирана и России

По сообщению информационного агентства «Абна», Джафар Банди Шарбиани, член президиума Исламского городского совета Тегерана, в кулуарах визита иранской делегации в Москву в эксклюзивном интервью «ТВ БРИКС», указав на исторические и стратегические связи двух стран, подчеркнул, что отношения между Тегераном и Москвой всегда отличались прочностью и особой важностью.

В связи с этим он добавил: «Недавние соглашения между двумя странами, как в рамках сотрудничества БРИКС, так и на двустороннем уровне, показывают, что в условиях формирования нового мирового порядка Иран и Россия играют роль двух сильных, устойчивых и влиятельных игроков».

Шарбиани, говоря о значительном расширении сфер сотрудничества между Тегераном и Москвой за последние два-три десятилетия, сказал: «Взаимодействие двух стран увеличилось в области технологий, экономики, финансов и городского управления, но энергетический сектор по-прежнему является главным приоритетом в повестке дня двустороннего сотрудничества».

Заявив, что АЭС «Бушер» является одним из важнейших символов сотрудничества Ирана и России в области энергетики, он добавил: «Оборудование этой электростанции в настоящее время осуществляется при непосредственном участии российских специалистов и ученых, и мы надеемся, что в ближайшем будущем она будет полностью введена в эксплуатацию».

Согласно этому отчету, строительство АЭС «Бушер», первой атомной электростанции в Иране и на Ближнем Востоке, началось в 1975 году. В 1992 году Иран и Россия подписали соглашение о продолжении проекта, и в 2011 году был введен в эксплуатацию первый энергоблок. В настоящее время государственная корпорация «Росатом» продолжает строительство второго и третьего энергоблоков этой станции.

Также в сентябре 2025 года две страны подписали меморандум о взаимопонимании по строительству малых атомных электростанций в Иране. Согласно сообщению службы новостей «Росатом», целью этого соглашения является расширение технологического сотрудничества и устойчивое обеспечение энергией в рамках сотрудничества БРИКС.

Кроме того, в октябре этого года Мохаммад Эслами, глава Организации по атомной энергии Ирана, выразил надежду, что окончательный контракт, связанный со строительством малых электростанций между двумя странами, будет подписан в ближайшее время. Он подчеркнул, что Иран определил место строительства электростанции.