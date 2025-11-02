  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

: Турция стала закупать больше нефти в Ираке и Казахстане, а не в России

2 ноября 2025 - 22:13
News ID: 1745833
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
: Турция стала закупать больше нефти в Ираке и Казахстане, а не в России

Нефтеперерабатывающие заводы Турции стали закупать больше нефти у конкурентов России после того, как западные страны ввели санкции против российского нефтяного сектора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, один из крупнейших турецких нефтеперерабатывающих заводов, SOCAR Turkey Aegean Refinery (принадлежит азербайджанской SOCAR), недавно закупил четыре партии нефти с поставкой в декабре не у России. Собеседники Reuters утверждают, что часть нефти была куплена у Ирака. Еще одна партия — это казахстанская нефть марки KEBCO, аналогичная по качеству российской Urals.

Другой крупный турецкий производитель, Tupras, тоже увеличивает закупки аналогов Urals, говорят источники. По их данным, он также покупает нефть в Ираке. Собеседники Reuters предположили, что владеющая двумя крупными НПЗ Tupras вскоре полностью откажется от импорта российской нефти на один из заводов. Цель, по их словам, — избежать санкций и сохранить экспорт топлива в Европу, но одновременно продолжить переработку российской нефти на другом НПЗ.

Your Comment

You are replying to: .
captcha