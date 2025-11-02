ХАМАС передаст МККК тела трех израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС передаст сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) тела еще трех израильских заложников. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале военного крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"В рамках соглашения мы передадим [медикам] тела еще трех заложников, которые были извлечены сегодня на юге сектора Газа", - говорится в заявлении. Радикалы опубликовали фотографию документов одного из заложников и утверждают, что его останки будут переданы МККК в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Данных о том, в каком районе анклава медики получат тела погибших пленников, нет.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно плану Трампа, вступил в силу 10 октября.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал еврейскому государству тела еще нескольких погибших.