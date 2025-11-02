Обама: Ситуация в США очень плохая / Трамп и его семья стали богаче

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Russia Al-Yaum», Барак Обама, бывший президент США, заявил во время выступления в Нью-Джерси в поддержку кандидата от Демократической партии в этом регионе: «Ситуация во время Трампа ухудшилась, и простые люди стали беднее».

Он добавил: «В то же время люди, близкие к Трампу, стали богаче, и он пытается отвлечь внимание людей от их проблем».

Обама продолжил: «Мы видим всю эту ерунду каждый день в новостях: теории заговора, странные видео Трампа в короне, бросающего фекалии в протестующих. Все эти действия предпринимаются, чтобы отвлечь ваше внимание от того факта, что ваше положение не улучшилось. В Америке каждый день Хэллоуин».

Он заявил: «Дело не в том, что мы не ожидали такой ситуации; но мы не ожидали, что она будет настолько плохой. Я предупреждал раньше. Люди голосовали за Трампа из-за плохой экономической ситуации, но условия ухудшились и стали лучше только для Трампа и его семьи. Расходы на здравоохранение в Америке увеличатся в два или три раза».